Дана Борисова предложила выдавать артистам талоны на еду

По данным ИА «Невские новости», идея ей пришла в голову после слов артистки Елены Воробей, которая пожаловалась на финансовые проблемы. Борисова уточнила, что по артистам сильно ударила пандемия. Они сидели без работы весной, большую часть лета, а теперь еще и отменили все новогодние мероприятия.

«Киркоров рекламирует презервативы. <…> Воробей требует карточки на продукты. Они съели свои последние запасы и еле держатся!» — пояснила Борисова.

Ранее актер Михаил Боярский для себя решил, что никогда не будет просить денег у государства. При этом он не осуждает тех артистов, которые надеются на господдержку.

«Я просить деньги вообще не могу. Я найду способ, чтобы заработать деньги честным путем. Но просить деньги я никогда не собирался и не буду», — подчеркнул актер.

То, что другие артисты просят, — это их личное дело, считает Боярский.