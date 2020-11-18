Михаил Боярский для себя решил, что никогда не будет просить денег у государства. При этом он не осуждает тех артистов, которые надеются на господдержку. Об этом актер сказал в беседе с «360».

Я просить деньги вообще не могу. Я найду способ, чтобы заработать деньги честным путем. Но просить деньги я никогда не собирался и не буду Михаил Боярский.

То, что другие артисты просят, — это их личное дело, считает Боярский.

«Может, у них со здоровьем не все в порядке, может, у них сложное материальное положение, может, сложности административного порядка. Я, как мужчина, не могу себе позволить содержать семью на подачки», — резюмировал актер.

В комментарии «Газете.ru» он заявил, что в случае нехватки средств стал бы зарабатывать извозом.

Ряд звезд российского шоу-бизнеса ранее жаловались на трудную ситуацию в сфере развлечений. Елена Воробей просила о льготах для артистов на питание, Иосиф Пригожин и Лев Лещенко также подтвердили сложное положение занятых в отрасли людей.

Совсем недавно об этом заговорил и Валерий Меладзе. Его возмутило то, что из-за коронавируса в стране запретили проводить концерты. Певец предложил в качестве ответа на это бойкотировать съемки новогодних огоньков. Однако потом добавил, что лишь рассуждал на тему, но сам все же примет участие в телевизионных концертах. Ведь необходимо создать россиянам праздничное настроение.