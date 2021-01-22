Дакота попала в больницу на Бали

Уточняется, что в этот момент она находилась на встрече по работе. Ей было настолько плохо, что тут же была вызвана скорая. Дакоту доставили в больницу.

«Меня люто скрутило, не могла дышать, двигаться. Ждем анализов. Поставили мне капельницу из какого-то суперобезболивающего», — рассказала Дакота в Instagram.

Есть предположение, что одной из причин ее состояния стала экзотическая пища. Также на Бали есть множество инфекций, которые могут привести к плохому самочувствию.

Ранее певица Ольга Бузова объявила о расставании с блогером Давидом Манукяном. Она сообщила, что мужчина избивал ее и издевался. Бывшего возлюбленного она назвала чудовищем. Пользователи поддержали исполнительницу.

Бузова в Instagram опубликовала скриншот поста матери Манукяна. В своем сообщении женщина хвалила сына, писала, что он «солнечное чудо». Певица ответила на эту публикацию, что на самом деле блогер является чудовищем.