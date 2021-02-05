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    05 февраля 2021, 11:43

    Comedy Woman вернется с гастролями

    Алена Макаренко

    Женское юмористическое шоу Comedy Woman вернется — в формате гастролей. О подготовке к предстоящим концертам рассказала в Stories в Instagram Мария Кравченко.

    «Телевизионная версия — это одно, а гастрольная деятельность — совсем другое», — объяснила она.

    Звезда призвала поклонников не пугаться при виде афиши Comedy Woman в своем городе. Вскоре участницы объявят все населенные пункты, в которые команда приедет с концертами.

    Слова Кравченко подтвердила ее коллега Надежда Сысоева, написал сайт «Утро.ру». Артистки рассказали, что скоро Екатерина Скулкина, Катя Варнава, Надежда Ангарская и другие снова соберутся на одной сцене.

    Comedy Woman закрыли в начале декабря 2019 года из-за низких рейтингов. В последнее время поклонники шоу жаловались на примитивный уровень шуток, им было совсем не смешно. К тому же, коллектив покинули Наталья Медведева и Полина Сибагатулина, а новых участников зрители так и не полюбили. О возвращении шоу в эфир пока информации нет.

    Ранее актриса и звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала о своих больших долгах. Ей нужно выплатить кредиты на 10 миллионов рублей