Comedy Woman вернется с гастролями

«Телевизионная версия — это одно, а гастрольная деятельность — совсем другое», — объяснила она.

Звезда призвала поклонников не пугаться при виде афиши Comedy Woman в своем городе. Вскоре участницы объявят все населенные пункты, в которые команда приедет с концертами.

Слова Кравченко подтвердила ее коллега Надежда Сысоева, написал сайт «Утро.ру». Артистки рассказали, что скоро Екатерина Скулкина, Катя Варнава, Надежда Ангарская и другие снова соберутся на одной сцене.

Comedy Woman закрыли в начале декабря 2019 года из-за низких рейтингов. В последнее время поклонники шоу жаловались на примитивный уровень шуток, им было совсем не смешно. К тому же, коллектив покинули Наталья Медведева и Полина Сибагатулина, а новых участников зрители так и не полюбили. О возвращении шоу в эфир пока информации нет.

Ранее актриса и звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала о своих больших долгах. Ей нужно выплатить кредиты на 10 миллионов рублей