Артистка Comedy Woman Ангарская рассказала о своих крупных долгах

По словам знаменитости, взять деньги в долг ее уговорили близкие друзья. Она уточнила, что кредитная карта имела 50-дневный беспроцентный период. За это время артистка успевала вложить конкретную сумму и своевременно закрыть задолженность. Целый год у актрисы получалось это делать, однако весной 2018 года схема провалилась, информирует ИА Nation News.

«Мы эти деньги крутили, мне прилетала разница. На кредитной карте 50 дней без процентов, ты эти деньги берешь, вкладываешь, а в конце месяца они возвращаются с процентом. Вот такая была махинация», — пояснила Ангарская.

Она призналась, что в мае набрала кредиты. В частности женщина взяла деньги на покупку жилья для подруги, так как та не была официально устроена на работу. Надежда выплачивала долг в отличие от своих знакомых. Долгие годы один из них не мог расплатиться со звездой. В результате она простила большие суммы и прекратила общение. В настоящий момент у Ангарской есть еще несколько действующих кредитов.