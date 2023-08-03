Эксклюзив 03 августа 2023, 11:39 «Чувствует себя хорошо». Галанин рассказал о здоровье Сукачева Музыкант Галанин поделился новостями о здоровье Сукачева РИА «Новости»

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Попавший в больницу рок-музыкант Гарик Сукачев чувствует себя хорошо. Однако когда его выпишут домой, пока неизвестно. Об этом «360» рассказал его друг, лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин.

«Чувствует себя хорошо. Когда домой, не знаю», — сказал Галинин.

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Сукачев попал в больницу на прошлой неделе, 2 августа он вышел на связь с поклонниками.

Музыкант не стал раскрывать, по какой причине его госпитализировали. По его словам, все люди болеют. Он из-за плохого самочувствия отменил концерт в Карелии.

Однако Сукачев заверил почитателей своего творчества, что обязательно приедет туда и выступит. Рокер попросил прощения за то, что в этот раз увидеться не получилось.

Также он прокомментировал слухи о том, что оказался в больнице из-за проблем с алкоголем. Такие публикации СМИ артист назвал «прекрасными новостями».