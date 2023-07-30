Общество 30 июля 2023, 17:06 «Простите, Христа ради». Гарик Сукачев вышел на связь из больницы Рок-музыкант Гарик Сукачев впервые вышел на связь после сообщения о госпитализации

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Рок-музыкант Гарик Сукачев попал в больницу и отменил свое выступление в Карелии. Исполнитель записал видеообращение к фанатам из палаты в медучреждении. Ролик опубликован на официальном информационном аккаунте Сукачева во «ВКонтакте».

Артист не раскрыл причину своего недомогания, но назвал сообщения о его якобы алкоголизме «прекрасными новостями».

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«Все мы живые люди, все мы болеем. Хочу вам сказать, что болезнь проходит, обязательно мы приедем. Еще раз меня простите, Христа ради, за то, что не смог. Я правда хотел встретиться с каждым из вас», — заявил он.

Несмотря на то, что Сукачев не был на концерте, для зрителей сыграл оркестр. Шоу проходило в неожиданном формате «Народное караоке». При этом все купленные билеты подлежали возврату.

Но выступление прошло отлично. Поклонники поблагодарили группу за шоу, а рок-музыканту пожелали скорейшего выздоровления.

«Выздоравливай, дорогой, ты нам нужен здоровым и веселым»;

«Игорь Иванович, выздоравливай… Дел немерено! Не болеть»;

«Спасибо музыкантам, это был их звездный час. Крепкого здоровья Игорю Ивановичу», — писали поклонники.

Ранее стало известно, что Гарик Сукачев поставит спектакль о мужчине-аутисте в «Современнике». В основе нового произведения — роман Александры Николаенко «Убить Бобрыкина. История одного убийства».