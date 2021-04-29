Чурикова осудила Проклову за подражание американкам

Актриса Елена Проклова, рассказавшая о домогательствах ее в 15 лет со стороны известного актера, подражает американкам. Так считает артистка Инна Чурикова, ее слова привела teleprogramma.pro.

«Не в курсе, что происходило в жизни Елены Прокловой в 15 лет. Для меня то, что она сказала — это просто за гранью. Я бы подумала, что говорить людям, а о чем промолчать. Я ей советую быть умнее. На мой взгляд, о таких вещах, если они ее беспокоят, говорят в храме. Сходи, исповедуйся. В 67 лет вспомнила зачем-то», — сказала Чурикова.

По ее словам, актер Олег Табаков — великая личность, да и сама Проклова достойна уважения. Поэтому ее поступок очень некрасивый, у людей должны быть другие проблемы и боли. Заявление Прокловой безнравственно, написало ИА Nation News.

Проклова снималась с Табаковым в одном фильме — «Гори, гори, моя звезда»,.

«Ну зачем говорить сейчас? Сделала бы это раньше. Мы знаем Олега Табакова как достойнейшего актера. Он воспитал столько звезд. Создал театр. Он занимался всеми актерами МХАТа. Она хочет быть американской женщиной? Зачем она это сказала? Это великое желание быть на виду и звучать в устах у всех», — добавила Чурикова.

Ранее Проклова рассказала о домогательствах известного актера в 15-летнем возрасте. Фамилию артиста она не назвала, но было понятно, что речь идет о Табакове. Вдова актера Марина Зудина раскритиковала 67-летнюю Проклову за откровения. Ей стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание и которая больна, заявила она в своем поздравлении с Вербным воскресеньем.