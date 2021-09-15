Читатели The Digest вступились за Алину Загитову после шквала критики из-за фото в шубе

Российскую фигуристку Алину Загитову раскритиковали за фото в шубе. Японские фанаты встали на ее защиту.

Спортсменка выложила в Instagram снимки в шубе из натурального меха стоимостью более 650 тысяч рублей. После чего на нее обрушился шквал критики. Пользователи портала The Digest заступились за фигуристку.

Многие отметили, что критиковать человека за покупку вещи, которая продается официально в магазине, неправильно. Пользователи заявили, что убивать животных ради шубы плохо, но если она уже продается в магазине, то выкинуть меховое изделие будет еще большим преступлением против природы.

«А вообще-то, Загитова такой критики не заслуживает!» — написал пользователь nta.

Читатель под ником bebebe также считает, что ничего плохого Алина Загитова не совершила. Если люди выступают против изделий из меха, то почему не выступают против одежды из кожи, которая на рынке представлена гораздо большим количеством изделий.

Пользователь kaz отметил, что Россия — холодная страна, мех нужен для утепления.

«Это плохо, когда в мире сейчас модно навязывать всем ценности отдельных каких-то групп людей», — отметил он.

Несколько читателей заявили, что мех Загитовой очень идет.

«В холодной России вообще давняя традиция использовать в одежде меха. Они здесь действительно нужнее, чем в других регионах мира», — написал fbt.