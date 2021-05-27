Алина Загитова не примет участие в отборе на Олимпиаду

Фигуристка Алина Загитова не будет бороться за право выступать на Олимпиаде в Пекине. Она не примет участие в турнирах, которые будут частью отбора на главное спортивное событие 2022 года.

«Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся что у нее все будет получаться», — сообщил РБК президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

На Олимпиаду — 2022 будут отбирать по спортивному принципу, исходя из результатов, которые показали фигуристы в завершившемся сезоне на международных и российских соревнованиях. Федерация фигурного катания уже объявила расширенный список спортсменов, которые смогут бороться за право выступать на Олимпиаде в Пекине. В женскую сборную вошли в женскую сборную: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

Алина Загитова уже имеет трофей, о котором мечтают все профессиональные спортсмены. Она выиграла олимпийское золото в 2018 году в Пхенчане. Загитова стала первой в истории российской фигуристкой, которая выиграла все крупные международные соревнования на взрослом уровне.

В 2019 году после шестого места в финале Гран-при в Турине она объявила о паузе в спортивной карьере. Сейчас девушка ведет проект «Ледниковый период».