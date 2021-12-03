«Чем больше актер, тем меньше в нем показухи». Марина Дюжева рассказала о работе с Ниной Ургант

Нина Ургант очень уважительно относилась ко всем людям. Она была отличной актрисой, но при этом не превозносила себя над другими. Об этом «360» рассказала актриса Марина Дюжева.

Она отметила, что снималась вместе с Ниной Ургант в картине «Девушка и Гранд» в 1981 году — они играли мать и дочь. Дюжева отметила, что во время съемок у них были отличные отношения, они прекрасно общались.

«Чем больше актер, тем меньше в нем показухи. Это очень простой, очень уважительный абсолютно со всеми человек. И вы видите, какого прекрасного сына и прекрасного внука она воспитала. Это редкость в актерской семье, чтобы было настолько удачное потомство. Чрезвычайная редкость», — подчеркнула она.

Она отметил, что актеры обычно жалуются: им не хватает времени на ребенка, или что-то идет не так в воспитании. Но в семье Ургант такого не происходило. По словам Дюжевой, ее сын и внук даже смогли превзойти ее успех.

«А это очень, очень большая награда», — подчеркнула она.

О смерти Нины Ургант стало известно 3 декабря. Она умерла у себя дома в Санкт-Петербурге.