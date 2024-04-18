Знаменитости 18 апреля 2024, 13:09 «Человек со стержнем». Никас Сафронов высказался о характере Пугачевой Художник Сафронов назвал певицу Пугачеву человеком со своим стержнем Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Народная артистка СССР Алла Пугачева перестала общаться со многими публичными людьми после отъезда за границу. Художник Никас Сафронов в беседе с teleprogramma.pro поделился воспоминаниями о дружбе с певицей и назвал ее качества.

«Алла Пугачева — интересный рассказчик, удивительная хозяйка, невероятно гостеприимная, с ней уютно в общении. Она была в то время, когда мы общались, очень гибкая, умная, сообразительная, и вообще сама по себе она уникальный человек. Дружить с ней мне было комфортно и легко. Это человек со своим стержнем, но она не коварная», — сказал он.

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Сафронов пояснил, что сейчас с артисткой не общается, но в былые времена она заходила к нему в гости на праздники. Художник тоже приезжал в ее замок в поселок Грязь. Он подчеркнул, что воспоминания о Пугачевой остались только позитивные, так как между ними никогда не было недопонимания.

Художник добавил, что певица заслуженно получила свою популярность, потому что много трудилась и гастролировала по стране. Он напомнил, что Пугачева не раз приезжала в Чернобыль после трагедии, посещала Афганистан во времена переворота, чтобы поддержать наших солдат.

Ранее актриса Эвелина Бледанс публично поддержала певицу Аллу Пугачеву, выразив надежду на ее скорое возвращение в Россию. После этого комментаторы раскритиковали артистку в Сети, доведя до проблем со здоровьем.