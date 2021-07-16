«Человек, которому хочется позвонить». Сафронов рассказал о дружбе со Стефановичем

Художник Никас Сафронов пришел проститься с режиссером и сценаристом Александром Стефановичем, который умер от последствий ковида. Сафронов в беседе с «360» поделился своими воспоминаниями о Стефановиче, с которым дружил и работал над книгой.

Сафронов рассказал, что режиссер выпивал и даже планировал кодироваться. Но простудился. Сначала лечился антибиотиками. Собирался сделать прививку, но так и не успел.

«Прививаться надо всем. Сегодня мы видим, как умирают люди. И в возрасте особенно опасная эта болезнь. Просто косит всех», — признал Сафронов.

Художник усомнился, что Алла Пугачева придет проститься с бывшим мужем.

«Алла Борисовна не придет. Это будет чудо. Она не очень с ним дружила. Он-то ее любил и отзывался о ней хорошо. Конечно, он иногда имя это использовал. Но все задают вопрос, если бы у меня была жена Брижит Бардо условная, все равно бы все интересовались, а как она относится, плохо или хорошо», — сказал художник.

Однако Стефанович не эксплуатировал имя своей бывшей супруги, отметил Сафронов. Он всегда относился к Пугачевой с уважением, но она немного злилась на него, что он использовал ее имя.

Стефанович написал о Сафронове книгу «Никас». Художник рассказал, как они работали над ней.

«Книгу мы писали где-то около года. Ночью приезжал в мастерскую, я работал и говорил, он ехал в машине или садился специально в самолете со мной, чтобы записать. У меня тоже было мало времени. Но мы это сделали. Он никогда не говорил о ком-то плохо, он всегда был на позитиве», — поделился он своими воспоминаниями.

По словам Сафронова, Стефанович был очень душевным человеком.

«Мне очень грустно, что не стало моего друга. Человек, которому хочется позвонить и спросить о чем угодно. Он всегда ответит. У него мозг работал уникально», — сказал он.

Режиссер рассказывал ему истории, например, о том, как они попали с девушкой в Египет и там ее хотели купить за 100 верблюдов.

«Божий человек, замечательный, хороший, душевный, теплый, мой близкий и хороший друг. Я сделал все. Это не просто миллион-полтора-два мы потратили на лечение. Мы уже не думали о деньгах, думали о том, как бы человек вышел и радовал бы нас своим присутствием в нашей жизни. Когда его теряешь, уже деньги не имеют смысла. Есть более ценные вещи», — отметил Сафронов.

Александр Стефанович скончался 13 июля в возрасте 76 лет. Прощание с режиссером прошло в пятницу в Центральном доме кинематографистов. «360» вел прямую трансляцию.