Прощание с режиссером Александром Стефановичем проходит в Москве. Трансляция

Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств России Александром Стефановичем проходит в Москве. «360» ведет прямую трансляцию из Центрального дома кинематографистов.

Панихида проходит в Большом зале Центрального дома кинематографистов. После ее завершения в храме Святителя Николая в Троекурове состоится отпевание. Стефановича похоронят на Троекуровском кладбище.

Режиссер и сценарист умер 13 июля. Бывший муж Аллы Пугачевой скончался от последствий ковида. Стефановичу было 76 лет.

Стефанович является автором таких картин, как «Начни сначала», «Кураж» и «Душа». Вместе с Сергеем Михалковым режиссер снял фильмы «Дорогой мальчик» и «Пена». Он написал более 70 сценариев, работал на «Мосфильме» и был главным редактором журнала «Собственник».

Актер театра и кино, телеведущий Игорь Верник в беседе с «360» рассказал, что запомнил Стефановича как замечательного человека, влюбленного в жизнь. Верник играл в спектакле «Сон с продолжением», который был поставлен Стефановичем совместно с Всеволодом Плоткиным.