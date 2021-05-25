Анна Семенович призналась, что ее бесит человеческая тупость

Певица Анна Семенович рассказала, что ее выводит из себя, а что заставляет плакать. Своими предпочтениями девушка поделилась во время юбилейной музыкальной премии телеканала RU.TV.

Артистка в разговоре с «Дни.ру» призналась, что она сентиментальный человек, поэтому периодически она плачет из-за некоторых вещей. Недавно девушка утирала слезы после просмотра фильма «Зелена миля».

Но есть вещи, которые ее выводят из себя. Одна из таких — «человеческая тупость».

Представительница российского шоу-бизнеса призналась, что она мечтает о роскошном доме в Подмосковье, но пока денег на него у нее не хватает. При этом певица уже владеет квартирой и машиной. Но дороже любых вещей ей собака Мишель породы чихуа-хуа, которая сейчас живет с родителями Анны Семенович.

На вопрос о ежемесячных тратах и расходах певица отказалась отвечать, однако призналась, что за время самоизоляции потратила не все сбережения. Промоутер Анны Семенович отметил, что за одно выступление певица получает от 700 тысяч рублей, при этом заказов много.