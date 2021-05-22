Журналисты подрались на съемках клипа Семенович

Съемки клипа российской исполнительницы Анны Семенович закончились дракой журналистов и вызовом полиции. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Артистка вышла на площадку в образе невесты. Видео снимали на фоне Измайловского кремля.

«Я выхожу замуж! Шутка. В своем клипе я стану свадебной феей, соединяющей любящие сердца», — заявила Семенович репортерам.

Двое из корреспондентов пытались сфотографировать знаменитость и устроили потасовку. Актриса пошутила, что журналисты начали бороться за невесту.

«Боже мой, вы чего творите? Уже началась борьба за невесту? А с другой стороны, какая свадьба без драки! Видите, у нас все по-настоящему!» — заметила Семенович.

После этого артистка раздала интервью, сфотографировалась с публикой, среди которой оказались настоящие молодожены, и записала с ними видео для TikTok.

Однако спустя время на место приехала полиция, которую вызвал один из участников драки.

Семенович попыталась помирить дерущихся словами: «Все ведь живы и здоровы. Ребят, помиритесь, извинитесь друг перед другом. Ну сделайте это ради меня!» В итоге журналисты выполнили просьбу звезды. Никто не пострадал.