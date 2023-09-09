09 сентября 2023, 19:27
Бывший воспитанник Пелагеи демонстративно покинул проект «Голос. Уже не дети»
Исполнитель Гарехт покинул шоу «Голос. Уже не дети», не обняв Пелагею
Оренбургский исполнитель Рутгер Гарехт демонстративно покинул проект «Голос. Уже не дети» из-за инцидента с певицей Пелагеей. Об этом сообщила «Российская газета».
В 2018 году Рутгер победил в шоу «Голос. Дети». Молодой человек вышел на сцену с композициями «Я милого узнаю по походке» и «Офицеры». Тогда Пелагея была его наставницей. Однако в 2023 году в новом проекте «Голос. Уже не дети» Гарехт не прошел этап слепых прослушиваний, а его бывшая наставница не повернулась к нему.
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После выступления судьи сказали юноше, что он немного «не дотянул». Пелагея, в свою очередь, призналась, что не смогла узнать бывшего ученика по голосу. Артистка объяснила Гарехту его ошибки в исполнении и предложила обняться на прощание, но молодой человек отказался.
Первый канал объявил о начале съемок нового проекта под названием «Голос. Уже не дети» 21 августа. Песенный конкурс проходит в формате «Все звезды».
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