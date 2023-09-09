Знаменитости 09 сентября 2023, 19:27 Бывший воспитанник Пелагеи демонстративно покинул проект «Голос. Уже не дети» Исполнитель Гарехт покинул шоу «Голос. Уже не дети», не обняв Пелагею unsplash.com

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Оренбургский исполнитель Рутгер Гарехт демонстративно покинул проект «Голос. Уже не дети» из-за инцидента с певицей Пелагеей. Об этом сообщила «Российская газета».

В 2018 году Рутгер победил в шоу «Голос. Дети». Молодой человек вышел на сцену с композициями «Я милого узнаю по походке» и «Офицеры». Тогда Пелагея была его наставницей. Однако в 2023 году в новом проекте «Голос. Уже не дети» Гарехт не прошел этап слепых прослушиваний, а его бывшая наставница не повернулась к нему.

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После выступления судьи сказали юноше, что он немного «не дотянул». Пелагея, в свою очередь, призналась, что не смогла узнать бывшего ученика по голосу. Артистка объяснила Гарехту его ошибки в исполнении и предложила обняться на прощание, но молодой человек отказался.

Первый канал объявил о начале съемок нового проекта под названием «Голос. Уже не дети» 21 августа. Песенный конкурс проходит в формате «Все звезды».