Знаменитости 09 сентября 2023, 17:57 Бывший участник «Ласкового мая» отказался посещать открытие памятника Шатунову Музыкант Гуров заявил, что специально не пришел на открытие памятника Шатунову РИА «Новости»

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Экс-участник группы «Ласковый май» Андрей Гуров заявил, что специально не пришел на церемонию открытия памятника бывшему солисту коллектива Юрию Шатунову. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Музыкант рассказал, что у него были хорошие отношения с Шатуновым, за много лет после работы в «Ласковом мае» ничего не изменилось. Гуров получил приглашение на открытие памятника, но наотрез отказался там присутствовать.

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«Я бы и не поехал. Хочу, чтобы в моей памяти Шатунов остался живым», — признался музыкант.

Артист поделился, что дружил с экс-солистом «Ласкового мая» с 1989 года и понимал его с полуслова. При этом в 2000-х годах музыканты виделись лишь один раз.

Церемония открытия памятника Юрию Шатунову состоялась на Троекуровском кладбище Москвы 6 сентября. Скульптор Виктория Тищенко запечатлела певца в момент его выступления на сцене с микрофоном.