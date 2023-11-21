Знаменитости 21 ноября 2023, 15:11 Бывший солист «Грибов» Бардаш выпустил новую песню о своей эмиграции в Россию Украинский продюсер Бардаш записал песню «Эмигрант» о жизни в России YouTube

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Создатель группы «Грибы» и сольного проекта Youra Юрий Бардаш выпустил новую песню «Эмигрант». В ней артист рассказал о своем творческом пути, который привел его в Россию. Музыкальный клип на композицию опубликовали на его YouTube-канале.

В клипе Бардаш шагает по улицам Москвы, которая стала для него вторым домом, и танцует.

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В песне исполнитель рассказал об эмиграции и жизни, которая сложилась после переезда в Россию. Многие кадры для видео сняли на фоне Киевского вокзала и гостиницы «Украина».

Ранее продюсер «Грибов» исполнил этническую песню «Соколка» с хором Сретенского монастыря и группой «Родная речь». Он признался, что композиция запала ему в душу во время конкурса «Звук моего региона», который проходил в Донбассе.