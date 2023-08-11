Культура 11 августа 2023, 17:49 Бывший солист «Грибов» показал видео на этническую песню «Соколка» Продюсер Бардаш показал видео на песню с хором Сретенского монастыря «Соколка» YOURA / YouTube

Читать 360tv в

Основатель и бывший продюсер коллективов Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш спел этническую песню «Соколка» с хором Сретенского монастыря и группой «Родная речь». Он показал видео композиции, включившей в себя элементы оратории и хип-хопа, сообщила «Российская газета».

Сам Бардаш отвечал за рэп, который тоже был частью композиции. Необычный жанр продюсер назвал «этно-хопом». Он признался, что песня «Соколка» запала ему в душу во время конкурса «Звук моего региона» — демонстрационную запись прислал один из участников.

Реклама

«Я выложил песню в своем Telegram-канале, и публика тоже по достоинству оценила эту самобытную композицию», — подчеркнул Юрий Бардаш.

Он поблагодарил членов хора Сретенского монастыря за возможность поработать с ними и добавил, что хотел создать песню, которая соединила бы черты давней эпохи и современности. В итоге получился симбиоз «традиционных русских ценностей», отметил продюсер.

В интервью «360» Бардаш называл себя носителем русской культуры. Он рассказал, что российские и украинские артисты — это одни и те же люди.