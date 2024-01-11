Знаменитости 11 января 2024, 00:26 Анфиса Чехова рассказала, как поругалась с Нагиевым из-за шутки о ее весе Анфиса Чехова рассказала о ссоре с Нагиевым из-за его смеха по поводу ее веса РИА «Новости»

Читать 360tv в

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о конфликте с актером Дмитрием Нагиевым. Откровением звезда поделилась в эфире шоу «Злые языки» на Rutube.

Знаменитость призналась, что однажды резко высказалась о коллеге по цеху в интервью одному изданию. Слова Чеховой задели Нагиева, и он обиделся.

Реклама

«Мы с ним (Нагиевым — прим. ред.) в каком-то году совместно вели корпоратив. <…> Он уже начал его вести без меня, и в этот момент я подхожу, и первое, что он мне говорит: „Помню, как ты меня ******** (унизила — прим. ред.) в каком-то издании“», — рассказала телеведущая.

Чехова отметила, что после случившегося Нагиев стал высмеивать ее лишние килограммы. В итоге звезда ушла подавленной с мероприятия. Только через несколько лет актер извинился перед Чеховой за произошедшее. Потом отношения между артистами наладились.

Ранее Анфиса Чехова заявила, что смогла погасить 30-летнюю ипотеку за 1,5 года. По ее словам, быстро расплатиться по кредиту ей помогло падение рубля. В тот период телеведущая зарабатывала в долларах.