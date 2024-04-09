Знаменитости 09 апреля 2024, 11:49 Бывший ресторан Моргенштерна задолжал более 1,5 млн рублей Shot: с бывшего ресторана Моргенштерна пытаются взыскать более 1,5 млн рублей Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

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С ресторана KAIF Provenance, который ранее принадлежал скандально известному рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну*, пытается взыскать долг в размере более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, в настоящее время судебные приставы занимаются взысканием долгов с ООО «Кайф», которому принадлежит ресторан на Большой Дмитровке в Москве. Уже открыто пять исполнительных производств. Летом 2022 года, когда Моргенштерн* еще являлся одним из учредителей, ресторан неоднократно штрафовали за найм нелегальных мигрантов.

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Общая сумма штрафов и судебных издержек составила 1 596 515 рублей. Если суд примет решение о привлечении рэпера к выплате долга, то ему придется делать это совместно с его бывшим бизнес-партнером, блогером Эдуардом Поповым.

Моргенштерн* владел рестораном «Кайф» около двух лет. За это время заведение неоднократно штрафовали за нарушение санитарных норм и приостанавливали его работу на три месяца. Осенью 2022 года рэпер покинул ресторанный бизнес, передав свою долю Попову.

Ранее стало известно, что телеведущая Роза Сябитова задолжала налоговой около 250 тысяч рублей. Ей уже пригрозили проблемами с выездом за границу.

* Признан иностранным агентом на территории России.