Бывший адвокат Ефремова высказался об отказе суда смягчить приговор актеру

Эльман Пашаев прокомментировал решение Второго кассационного суда Москвы отказать Михаилу Ефремову в уменьшении срока. Бывший адвокат актера отметил, что ему в этой ситуации остается только терпеть. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

«Мне реально его жалко, очень жалко, он попал в такой капкан. Как будто адвокаты представляют чьи-то интересы, их не волнует, чтобы Ефремов вышел. <…> Дай бог ему терпения, выдержки, к сожалению, его сломали», — высказался Пашаев.

Он добавил, что адвокаты Ефремова в данной ситуации ничего не смогут изменить. Актеру предстоит отбыть наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы.

Второй кассационный суд в Москве отказался смягчить приговор Ефремову за смертельное ДТП, в котором погиб мужчина. Слушание состоялось 15 сентября.