Бывший адвокат Ефремова удивился претензиям со стороны актера
Бывший адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин прокомментировал претензии актера. Об этом сообщило РИА ФАН.
Известно, что на Алешкина возбудила дисциплинарное производство Адвокатская палата Санкт-Петербурга. Претензии Ефремова адвокат назвал абсурдными. Первая из них — это общение со СМИ, которое было указано в пункте договора. Вторая — то, что Алешкин занимался кассацией, хотя имел полномочия только на помилование. И третья — Ефремов уверен, что договор с ним был заключен обманным путем.
«Для меня эта история странная. Мне кажется, она подозревается моими бывшими коллегами по делу. И мотивируется ими, и лоббируется», — считает Алешкин.
Он уточнил, что писал объяснительную, в которой назвал все пункты договора, в том числе и «публикация документов в СМИ». Кроме того, Ефремов был признан вменяемым, поэтому ему не удастся свалить на кого-то вину за не прочитанный им перед подписанием договор, уверен Алешкин.
Следователь Алексей Мишуров, который занимался делом о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова, ушел из органов после суда над артистом. Уволился он добровольно — пришла пора выходить на пенсию.