Знаменитости 17 сентября 2023, 01:12 Бывшего мужа Кэти Перри обвинили в изнасилованиях The Sunday Times: актера и комика Расселла Брэнда обвинили в изнасилованиях flickr.com

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Британского актера и комика, бывшего мужа певицы Кэти Перри Расселла Брэнда обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Показания четырех женщин, якобы пострадавших от действий Брэнда, опубликовал The Sunday Times. Сам актер называет эти обвинения ложью и целенаправленной атакой со стороны СМИ, которые часто критиковал.

Предполагаемые жертвы актера рассказали, что столкнулись с насилием в период между 2006 и 2013 годами. Одной из них на тот момент было 16 лет. Другая пострадавшая уверяет, что актер изнасиловал ее в Лос-Анджелесе в тот период, когда она проходила лечение в кризисном центре по борьбе с изнасилованиями.

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Расселл Брэнд отверг обвинения в изнасилованиях, хотя и признал, что в тот период жизни был крайне неразборчив в половых связях и страдал наркозависимостью. Но актер утверждает, что никогда ни к чему не принуждал своих партнеров. При этом несколько бывших девушек Брэнда обвинили его в эмоциональном насилии.

Актер назвал обвинения целенаправленной атакой и местью британских СМИ за критику в их адрес.

Ранее стало известно, что актера Перси Уайта выгнали из второго сезона сериала «Уэнсдэй» из-за обвинений в изнасилованиях.