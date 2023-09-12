Знаменитости 12 сентября 2023, 04:22 Актера выгнали из сериала «Уэнсдэй» после обвинения в изнасилованиях Daily Mail: актера Перси Уайта из сериала «Уэнсдэй» обвинили в изнасилованиях flickr.com

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Актер Перси Хайнс Уайт не появится в продолжении сериала «Уэнсдэй» из-за обвинений в изнасиловании. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к семье 21-летнего молодого человека.

По информации издания, причиной скандала стал анонимный пост, размещенный в одной из соцсетей в январе 2023 года. В сообщении утверждалось, что молодой актер устроил вечеринку в Торонто, где подпаивал девушек и склонял их заниматься с ним сексом. Позже пост удалили.

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Источник Daily Mail назвал обвинения в адрес Уайта ложью.

«Для Netflix исключить его из шоу — это позор. Это были просто ложные слухи», — заявил собеседник издания.

Перси Хайнс Уайт снимается в кино с семи лет. В 2018 году его номинировали на премию «Молодой актер» за роль в сериала «Одаренные».

В сериале «Уэнсдэй» Уайт сыграл поклонника главной героини — художника Ксавье Торпа, картины которого оживают. Пока неизвестно, что станет с этим персонажем во втором сезоне — его уберут или заменят другим актером.

В январе Netflix опубликовал тизер нового сезона сериала «Уэнсдэй». Девиз второй части культового сериала: «Грядет больше страданий».