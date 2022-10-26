Бывшего главного редактора Tatler задержали по делу директора Собчак | 360°

Знаменитости 26 октября 2022, 13:54 Бывшего главного редактора Tatler задержали по делу директора Собчак ТАСС: экс-главреда журнала Tatler Романовского задержали по делу директора Собчак Instagram

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Правоохранительные органы задержали ранее занимавшего должность главного редактор журнала Tatler Ариана Романовского вместе с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым. Последний проходит по делу о вымогательстве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Суханов и Романовский задержаны в рамках одного уголовного дела. В среду Тверской суд Москвы изберет им меру пресечения», — заявил собеседник агентства.

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Подробности обвинения пока не известны.

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Обыски по данному уголовному делу прошли в доме Ксении Собчак в Подмосковье 26 октября. У самой журналистки никакого процессуального статуса нет.

О задержании Суханова стало известно накануне, его доставили в столичное ГСУ ГУ МВД для проведения следственных действий. Телеведущая подтвердила информацию о задержании, а произошедшее назвала нонсенсом. Собчак добавила, что расценивает все как «давление на журналистику в стране».