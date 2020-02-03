Бывшая жена хочет запретить Кержакову водить автомобиль

Напомним, в ноябре прошлого года суд обязал футболиста выплачивать первой супруге Марии шестую часть дохода на содержание их общего ребенка. На тот момент сумма долга по алиментам составляла почти 13 миллионов рублей.

Спортсмен подал встречный иск об отмене алиментов из-за отсутствия денег.

Алименты за последние месяцы работодатель автоматически высчитывает из зарплаты Кержакова, сообщила адвокат Светлана Поняева. Но погасить многомиллионный долг футболист не торопится. Сейчас Мария Кержакова добивается лишения бывшего мужа права водить автомобиль до погашения долга.