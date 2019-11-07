Кержаков попытался откреститься от алиментов, но не вышло

Российский футболист Александр Кержаков запутался в гражданских исках. Он оказался неготов платить дочери Дарье, которая родилась в браке с Марией Головой, оговоренную при разводе сумму алиментов и подал в суд. Сегодня, 7 ноября, в апелляции должна быть назначена новая сумма ежемесячных выплат футболиста.

«Александр, сославшись на то, что у него нет средств, хочет расторгнуть соглашение об уплате алиментов и платить их в минимальном размере. Суд первой инстанции Александру снизил алименты до минимального размера, и сейчас будет рассматриваться апелляционная жалоба: Мария подала обжалование», — рассказала «360» адвокат Марии, первой жены Кержакова, Светлана Поняева.

По ее словам, Кержаков уже год не платит алименты. Вероятно, ждет окончательного решения судебных тяжб. А пока деньги принудительно взыскивают из его зарплаты, рассказала юрист.

«Я не знаю причины, почему он не платит. Мы общаемся по поводу воспитания дочери. Остальное я не могу комментировать», — тем временем заявила Мария.

По словам первой жены футболиста, круг тем, на которые она общается с бывшим мужем, ограничен. В основном они обсуждают вопросы, связанные с общей дочкой. Остальным занимаются юристы.

Санкт-Петербургский суд в итоге оставил без изменений решение суда первой инстанции о сумме алиментов, которые Александр Кержаков далее будет выплачивать бывшей супруге Марии. Об этом «360» рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«Апелляционная жалоба [осталась] без удовлетворения», — подтвердила Лебедева.