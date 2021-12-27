Бывшая жена Деппа Эмбер Херд назвал свою собаку именем подавшего на нее в суд политика

Бывшая жена актера Джонни Деппа Эмбер Херд назвала свою собаку в честь вице-премьера Австралии Барнаби Джойса, который подал на нее в суд. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на ее Twitter.

Херд выложила в соцсетях фото со своим питомцем.

«Встречайте нового члена семьи Херд — это Барнаби Джойс», — написала она.

Барнаби Джойс подавал в суд на Деппа и Херд за незаконный ввоз в Австралию двух собак. Херд обвинили в том, что она подделала документы, и приговорили к месяцу лишения свободы условно.

Также за две недели проката кинокартина «Человек-паук» собрала более миллиарда долларов по всему миру. Кинокритик Егор Беликов рассказал, в чем заключается секрет успеха самого кассового фильма в эпоху пандемии.

По его словам, такие рекордные сборы сообщают о том, что киноиндустрия понемногу оживает. «Человек-паук», на взгляд кинокритика, станет первым фильмом в своеобразной череде успехов.

Беликов также отметил, что популярностью в современных реалиях будут пользоваться те картины, которые можно посмотреть только в кинотеатрах и которые имеют слишком маленькие «окна» по времени между релизом в кино и онлайн.