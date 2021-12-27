Кинокритик раскрыл секрет успеха нового «Человека-паука»

За две недели проката кинокартина «Человек-паук» собрала более миллиарда долларов по всему миру. Кинокритик Егор Беликов рассказал, в чем заключается секрет успеха самого кассового фильма в эпоху пандемии, написала радиостанция Sputnik.

«В данном случае все просто: пошли слухи, что там будут сниматься актеры из прошлых частей: Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, а также злодеи из предыдущих частей. Режиссер просто собирает всех в одном кадре, и все рады. Но я могу понять миллиардные сборы, потому что промо-кампания этого фильма была безукоризненной: то, как долго пиарщики умудрились скрывать ото всех, в чем же основная фишка фильма, при этом отчаянно намекать на то, что там будет, чтобы у людей создавалась интрига, и на эту интригу до посещения сеанса не поступило ответа», — сообщил эксперт.

По его словам, такие рекордные сборы сообщают о том, что киноиндустрия понемногу оживает. «Человек-паук», на взгляд кинокритика, станет первым фильмом в своеобразной череде успехов.

Беликов также отметил, что популярностью в современных реалиях будут пользоваться те картины, которые можно посмотреть только в кинотеатрах и которые имею слишком маленькие «окна» по времени между релизом в кино и онлайн.