Бывшая жена Аршавина вышла из комы

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина провела четыре дня в искусственной коме. Ранее врачи диагностировали у нее аутоиммунное заболевание, которое сопровождается некрозом тканей лица.

О том, что Казьмина оказалась в коме, сообщила ее мама Наталья Сарычева.

«Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!» — написала женщина в своем Instagram.

В комментариях под постом отметилась и сама Казьмина. Она написала, что больше не оставит так надолго своих родных и будет стараться поскорее выздороветь.

После того как бывшей жене российского футболиста поставили этот диагноз, она стала выкладывать фото в соцсетях, где пытается скрыть свой нос. От него почти ничего не осталось. В своих постах она отмечала, что пытается принять болезнь и смириться.

В конце января прошлого года Казьмина обвинила Андрея Аршавина в попытке выселить свою дочь из квартиры в Санкт-Петербурге.