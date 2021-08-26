Бывшая солистка «Тату» Катина призналась, что в 11 лет стала жертвой изнасилования

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина стала героиней программы «Секрет на миллион». Она призналась ведущей проекта Лере Кудрявцевой, что ее изнасиловали в 11 лет. Об этом написал StarHit.

Певица призналась, что десятилетия молчала о случившемся. Она обратилась к психологу, только когда повзрослела. Со специалистом ей удалось проработать травму, поэтому теперь Катина смогла публично рассказать о случившемся.

«Я помню, что я сказала: „Ой!“ Я до сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко! <…> Я очень долго над этим работала. Готова об этом говорить, потому что это может помочь другим подросткам с этим справляться», — заявила бывшая солистка «Тату».

По ее словам, первой о случившемся узнала мама. Личность преступника, а также информацию о том, ответил ли он за содеянное, певица не раскрыла.

Группа «Тату» была очень популярной в 2000-е годы. Недавно Ксения Собчак на своем Youtube-канале показала фильм об этом уже легендарном проекте. Она взяла интервью у Юлии Волковой, Лены Катиной, а также у создателя коллектива Ивана Шаповалова. В этом выпуске журналистка выставила не в лучшем свете Волкову, показав, что она совсем не разбирается в общественно-политической тематике.