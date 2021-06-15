Водонаева после обморока была срочно госпитализирована

Телеведущая и экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева сообщила, что во время поездки в Санкт-Петербург ей стало плохо и она упала в обморок в отеле. Она пожаловалась на нарушения речи, тяжелое дыхание, жар и онемение конечностей.

Как сообщила Водонаева в Instagram, к приезду скорой ей стало легче. Врачи ввели ей физраствор, так как предположили, что у нее просто упало давление. После возвращения в Москву ей вновь стало плохо, и врачи назначили ей обследование.

Медики диагностировали «транзиторную ишемическую атаку», и госпитализировали телеведущую. Водонаева сообщила подписчикам, что сейчас она находится в стационаре «хорошей больницы» под присмотром профессионалов.

В апреле телеведущая сообщала, что перенесла микроинсульт и была госпитализирована с аналогичными симптомами.

Ранее Алена Водонаева призналась, что испытывает сексуальное влечение к мужественным женщинам.