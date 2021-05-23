Водонаева призналась, что испытывает сексуальное влечение к женщинам

Бывшая участница проекта «Дом-2», телеведущая, журналистка и блогер Алена Водонаева призналась, что испытывает к женщинам сексуальное влечение. Так она ответила на один из вопросов подписчиков в Stories Instagram.

«Отношений с женщинами у меня никогда не было. Но я уверена, что могли бы быть, если бы я встретила своего человека. Мне не важен пол. Женщины, которые мне нравятся (не эстетически, а в сексуальном плане), мужественные и похожи на мужчин», — написала ведущая.

Источник фото: страница Алены Водонаевой в Instagram

В начале мая Водонаева упрекнула своего бывшего мужа, предпринимателя Алексея Малакеева. Она оказалась недовольна тем, что он после бракоразводного процесса мало заботится о ребенке. Журналистка старается не показывать своего сына Богдана в социальных сетях и не втягивать его в свою публичную жизнь. Она призналась, что воспитывает сына строго — в его 10 лет у него даже нет гаджетов. По словам ведущей, дома ребенок читает, рисует, играет с ней в шахматы и лото.