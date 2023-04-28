Знаменитости 28 апреля 2023, 02:57 Раскрыта стоимость недвижимости Кристины Орбакайте в США «КП»: Орбакайте тайно скупала элитную недвижимость в США РИА «Новости»

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Дочь Аллы Пугачевой является владелицей элитной недвижимости в США. У Кристины Орбакайте есть жилье в Нью-Йорке и Майами, которое она покупала тайно, написал KP.RU.

Дом на Манхэттене певица купила 10 лет назад за 10,5 миллиона долларов. Сейчас цена особняка значительно выросла. По сегодняшним меркам он стоит 20 миллионов долларов или 1,6 миллиарда рублей по нынешнему курсу.

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По информации издания, артистка пыталась скрыть дорогостоящую покупку, оформив ее на юридическое лицо. Но позже она затеяла ремонт, проект опубликовали на сайте нью-йоркского управления городскими зданиями. В итоге на сайте указали имя собственника проекта — Kristina Orbakaitе.

Даже сейчас фото дома тщательно замазано на сервисах Google фото. Семья скрывает недвижимость за границей, потому что ее может быть намного больше.

Не скрывала певица жилье в элитном комплексе Майами «Маджестик Тауэр Бэл Харбор». Квартира площадью 285 квадратных метров стоит около 2,5 миллиона долларов.

С февраля 2023 года дочь Пугачевой постоянно проживает в США. Ее муж Михаил и 11-летняя дочь Клавдия — граждане Америки. Чаще они живут в Нью-Йорке, потому что девочка ходит там в школу. До этого Орбакайте активно работала в России и жила на две страны.

На 2023 год у Орбакайте нет в России концертного графика. Однако она согласна петь на частных концертах за два миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что концерт Орбакайте в Германии 9 мая отменили. Певица объяснила это тем, что часть ее коллектива еще не получила визы.