Знаменитости 25 марта 2023, 13:42 «Был немножко Распутин». Звезда сериала «Отличница» рассказала о знакомстве с Машковым Актриса Вилкова заявила, что краснела во время знакомства с народным артистом Машковым Кинопоиск

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Еще до начала съемок сериала «Григорий Р.» народный артист России Владимир Машков вживался в роль своего героя. Как рассказала в интервью изданию 7Дней сыгравшая дочь Распутина актриса Таисия Вилкова, она чувствовала себя неловко во время знакомства с именитым коллегой.

Звезда сериала «Отличница» отметила, что волновалась перед встречей с Владимиром Машковым. Она призналась, что в тот момент краснела и еле выдержала взгляд народного артиста.

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«Он уже тогда был немножко Распутин. Известно, что Владимир Львович очень любит перевоплощаться, и вот он меня по-распутински гипнотизировал», — рассказала Таисия Вилкова.

По ее словам, Машков поздоровался с ней, сел напротив и несколько минут сверлил взглядом. После этого между ними образовалась «какая-то важная связь» и артисты успешно поработали над проектом.

Накануне Дня работника культуры Владимира Машкова наградили в Минобороны России. Артист стал лауреатом премии министерства за значительный вклад в развитие культуры в вооруженных силах страны.