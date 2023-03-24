Культура 24 марта 2023, 23:37 Владимир Машков стал лауреатом премии Минобороны России Народный артист Владимир Машков получил премию Минобороны в области культуры и искусства Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Министерство обороны России провело церемонию награждения лауреатов премии в области культуры и искусства. Награду получили актер Владимир Машков, заслуженный артист Игорь Угольников и другие, сообщили в пресс-службе ведомства.

Лауреатов наградили в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА).

Реклама

«Премия присуждается за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах РФ», — уточнили в Минобороны.

Гостям зачитали приветственное слово от министра обороны Сергея Шойгу. По его словам, российская культура всегда служила сохранению самобытности страны. Глава ведомства подчеркнул, что культурный потенциал позволяет сегодня противостоять попыткам искажать историю и навязывать россиянам чуждые ценности.

В конце февраля в «Лужниках» состоялся митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Владимир Машков напомнил гостям праздника, что каждое столетие России приходится противостоять коллективному Западу.