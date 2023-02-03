Эксклюзив 03 февраля 2023, 19:34 «Был инопланетянином». Пако Рабана назвали создателем другой вселенной Стилист Зверев: Пако Рабан — это другая вселенная в мире моды YouTube

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Модельер Пако Рабан, который умер во Франции в 88 лет, создал свою вселенную в мире моды. Он подобен инопланетянину, который обладал талантом и архитектора, и скульптора, и дизайнера, и художника-модельера. Об этом рассказал в беседе с «360» стилист Сергей Зверев.

«Пако Рабан — это была другая планета, другая вселенная. Его творчество — это совершенно противоположная, другая история — и по технике, и по материалам», — отметил Зверев.

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По его словам, кутюрье обладал инопланетными способностями, проявляя талант и как архитектор, и как скульптор, и как дизайнер, и как художник-модельер.

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«Как это было красиво! И как это было достойно. <…> Каждая модель сияла просто. Я даже не знаю, кто может его превзойти или хоть чуть-чуть приблизиться к нему», — подчеркнул модельер.

Стилист Владислав Лисовец в разговоре с «360» раскрыл главный талант Пако Рабана.