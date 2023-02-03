03 февраля 2023, 19:34
«Был инопланетянином». Пако Рабана назвали создателем другой вселенной
Стилист Зверев: Пако Рабан — это другая вселенная в мире моды
Модельер Пако Рабан, который умер во Франции в 88 лет, создал свою вселенную в мире моды. Он подобен инопланетянину, который обладал талантом и архитектора, и скульптора, и дизайнера, и художника-модельера. Об этом рассказал в беседе с «360» стилист Сергей Зверев.
«Пако Рабан — это была другая планета, другая вселенная. Его творчество — это совершенно противоположная, другая история — и по технике, и по материалам», — отметил Зверев.
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По его словам, кутюрье обладал инопланетными способностями, проявляя талант и как архитектор, и как скульптор, и как дизайнер, и как художник-модельер.
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«Как это было красиво! И как это было достойно. <…> Каждая модель сияла просто. Я даже не знаю, кто может его превзойти или хоть чуть-чуть приблизиться к нему», — подчеркнул модельер.
Стилист Владислав Лисовец в разговоре с «360» раскрыл главный талант Пако Рабана.
Мода
Франция
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