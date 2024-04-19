Знаменитости 19 апреля 2024, 11:49 Бузова сравнила Тарасова с животными Ведущая Бузова сравнила бывшего мужа, футболиста Тарасова с дикими животными РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ведущая Ольга Бузова сравнила бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, с диким животным. Она сказала об этом на съемках шоу «Это нормально? » на канале ТНТ.

Когда в шоу подняли тему домашних питомцев, Бузова заявила, что после Тарасова готова завести кого угодно.

Реклама

«Мне уже никакие дикие животные не страшны после того, как я у себя дома несколько лет держала футболиста», — сообщила она.

В ходе шоу также зашел разговор о зоопсихологах. Тогда телеведущая снова упомянула о том, что эти специалисты могут быть полезны для некоторых мужчин.

Бузова и Тарасов были женаты с 2012 по 2016 годы. После их развода футболист вступил в брак с моделью Анастасией Костенко. У пары родилось четверо детей, последний из них — 15 февраля. Эта новость сильно пошатнула равновесие экс-супруги спортсмена.