Бузова назвала дном интервью с Губерниевым. Извинения комментатора не помогли

Певица Ольга Бузова сделала еще одно заявление после скандала на телеканале «Матч ТВ». Она назвала поступок ведущего Дмитрия Губерниева «дном». В своем Telegram-канале комментатор извинился перед артисткой и попросил ее не обижаться на него.

«Так хочется сказать, но я промолчу. Пусть за меня и за других говорят поступки. Я все могу понять, пережить, простить, но мужское хамство в прямом эфире мое сердце, воспитание, религия не принимают! Для меня это дно!» — написала Бузова в Instagram.

Губерниев поспешил извиниться и объяснить, какой смысл вкладывал в свои вопросы.

«От себя добавлю, совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра», — написал комментатор.

При этом ведущий добавил, что никак не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы у певицы. Он также поблагодарил ее за поддержку российского футбола и отечественного театра. Помимо этого, Губерниев похвалил Бузову за то, что она очень стойко держалась в эфире.

Певица Ольга Бузова разрыдалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Причиной стала перепалка с комментатором и телеведущим Дмитрием Губерниевым.