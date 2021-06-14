Губерниев довел Бузову до истерики во время интервью. Видео

Певица Ольга Бузова разрыдалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Причиной стала перепалка с комментатором и телеведущим Дмитрием Губерниевым — его вопрос стал причиной слез артистки.

Во время эфира Дмитрий Губерниев задавал Бузовой различные вопросы о футболе, на которые певице было трудно ответить. В какой-то момент между ними началась перепалка, и она попросила не давить ее интеллектом и не перебивать. В ответ Губерниев спросил, перестала ли она пить коньяк по утрам.

Эта фраза переполнила чашу терпения Бузовой. Певица начала плакать и возмущаться поведением комментатора.

«Какое хамство! Как такой человек вообще работает на ТВ?! Я никогда никого не перебиваю! Я вообще не пью, мне нельзя, я перенесла сложнейшую операцию… Так и знала, что этим все закончится. Вы меня уже пять лет меня оскорбляете в комментариях! Дмитрий Губерниев, вы для меня — дно!» — заявила она.

После этого Губерниев попытался объяснить свои слова и отметил, что просто процитировал классику. Он пояснил, что «фразу про коньяк говорил Карлсон Фрекен Бок». После эфира комментатор извинился за свое высказывание и подчеркнул, что не ставил целью обидеть Бузову.