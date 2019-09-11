Бузова разбушевалась на съемках телешоу. Видео

Перед началом съемок очередного выпуска шоу телеканала ТНТ «Бородина против Бузовой» ведущая Ольга Бузова устроила настоящий скандал. Она разозлилась на операторов, опоздавших в студию.

Анонс выпуска и сцена, устроенная телеведущей, опубликованы на Rutube.

Бузова громогласно сообщила, что ей пришлось два часа ждать в гримерке опоздавших на работу сотрудников съемочной группы.

Телеведущая заявила, что никому не позволит относиться к себе с неуважением.

«Нет, в таком случае я вообще не буду приезжать на работу! Я просто не понимаю, сколько я должна сидеть в гримерке?» — заявила Бузова.

Ее соведущий Влад Кадони и приглашенные эксперты совершенно спокойно отнеслись к задержке. Однако Бузова заступилась и за них.

«Вы нормальные вообще? Я просто не понимаю, сколько мы должны ждать? Мы с Кадони уже два часа сидим! Я так-то в пять утра встала, все хотят домой», — отметила Бузова.

Присутствовавшие как могли успокаивали Ольгу, но она продолжала перечислять просчеты в съемочном процессе. В конце концов Бузова пообещала, что, если подобное повторится, она откажется от участия в проекте.

Телешоу «Бородина против Бузовой» выходит на канале ТНТ с июля 2018 года. Экс-участницы «Дома-2» обсуждают отношения пар и решают их проблемы с помощью приглашенных в студию экспертов.

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У него набралось 16 326 371 человек, у Бузовой — 16 318 744.