Бузова больше не первая. Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram

Число подписчиков на аккаунт российского бойца Хабиба Нурмагомедова превысило 16,3 миллиона. Спортсмен стал лидером среди россиян в Instagram по количеству подписавшихся.

В настоящее время Нурмагомедов, накануне защитивший титул чемпиона UFC в легком весе, обогнал Ольгу Бузову. Певица и телеведущая занимала первое место по числу подписчиков довольно длительное время.

По состоянию на 8 сентября 16:00 у Хабиба Нурмагомедова 16 326 371 подписчик, а у Ольги Бузовой — 16 318 744 подписчиков.

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Недавно Ольга Бузова решила ограничить доступ к своему Instagram и закрыла его для тех, кто на нее не подписан. Это случилось на фоне скандала из-за видео, которое она разместила. В кадре Бузова облизала тарелку и назвала себя блокадницей. Высказывание артистки вызвало массу критики.

В Генпрокуратуру обратились с инициативой о блокировке аккаунта телеведущей после случившегося. Сама Бузова принесла извинения тем, кого ее фраза оскорбила, но не стала удалять ролик.

Встреча между американцем Дастином Порье и Хабибом Нурмагомедовым в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 242 прошла в Абу-Даби 7 сентября. Поединок стал главным боем вечера, посвященные ему хэштеги попали в раздел «актуальные темы» в Twitter.