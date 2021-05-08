Бузова позвала покупать билеты на концерт. Операция была лишь пиаром?
Телеведущую Ольгу Бузову выписали из больницы после операции. Диагноз она не раскрывает. Была ли клиника просто хайпом, например, для продажи билетов на концерт, о котором певица заговорила в stories, «360» рассказала руководитель PR-агентства Sashurina Premium Brands Solutions Саша Сашурина.
«Пути пиара у Ольги Бузовой совершенно неисповедимы, я не могу утверждать, что конкретно эта операция — это хайп», — заявила она.
Руководитель PR-агентства раскрыла прием, который используется в пиаре для поднятия продаж. Перед продажей чего угодно — курса, концерта или нового продукта звезды — пиарщики специально привлекают внимание к персоне, создают хайп. Допустим, перед таким запуском в Instagram принципиально важно увеличить охваты, показать в аккаунте что-то такое, что обратит на себя внимание. Такой ход вызовет больше обычного просмотров, лайков, комментариев, сохранений. А значит, на какое-то время знаменитость захватит мысли многих людей. Поэтому посты и stories просмотрит больше интернет-пользователей, чем обычно. А если добавить к этому еще и публикации в СМИ, внимание значительно возрастет. И пока оно приковано к человеку, запускаются продажи. Так продать можно гораздо больше и, соответственно, получить больше денег.
Обычно внимание привлекают темой отношений: женился, развелся, показала своего молодого человека, родился ребенок. Однако здоровье — тоже хайповая тема.
«В случае с Олей может быть еще такая ситуация, что произошло некое совпадение. Например, Оля действительно попала в больницу, но не так серьезно, как это сейчас показывается в аккаунте. Конечно, пиарщики могли раздуть эту историю, никакой пиарщик селебрити такой шанс бы не упустил, потому что они понимают эти механизмы, про которые я говорю», — объяснила Сашурина.
По ее мнению, эта новость о Бузовой в больнице — PR-повод поднять продажи билетов на концерт.
Бузову госпитализировали 5 мая. Знаменитость лежала в индивидуальной палате. Телеведущая скрывает диагноз, но рассказала в Instagram об экстренной операции под общим наркозом, болезненном восстановлении и температуре в течение трех дней. По неподтвержденной информации, Бузовой провели плановую лапароскопическую операцию, сейчас она носит компрессионные чулки. Певицу выписали из больницы 8 мая.