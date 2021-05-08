Бузову выписали из больницы после операции

Телеведущую и певицу Ольгу Бузову выписали из больницы. Об этом она рассказала поклонникам в Instagram.

«Поймала себя на мысли, что пятый день с одной прической. А это значит, что девочка идет на поправку. Мой лечащий врач отпустил „болеть“ меня домой», — сообщила 35-летняя звезда.

С собой из частной клиники Бузова увезла букеты и угощения от друзей, которые поддерживали ее после операции. Дома Бузова будет поддерживать связь с врачом.

Поклонники пожелали певице как можно быстрее вернуться на сцену. Бузову госпитализировали 5 мая. Знаменитость лежала в индивидуальной палате, куда круглые сутки с помощью пульта можно вызвать медработника.

Телеведущая скрывает диагноз. Правда, она рассказала в Instagram, что в тот день у нее прошла экстренная операция под общим наркозом, ведущая столкнулась с болезненным восстановлением, у нее три дня держалась температура. Сестра певицы Анна Бузова сообщила, что в ее семье все живы и здоровы.

По неподтвержденной информации, Бузовой провели плановую лапароскопическую операцию. Сейчас она носит компрессионные чулки. Кроме того, на фотографии Бузовой в соцсети заметны специальные бинты. Эти медицинские изделия нужны для профилактики тромбоза после операции. Бузовой провели послеоперационный курс противовоспалительной и обезболивающей терапии. Для этого ей внутривенно вводили антибиотики и обезболивающие.