Знаменитости 05 июня 2023, 05:09 Бузова оконфузилась на концерте в Омске и нарвалась на хейт Ольга Бузова засветила нижнее белье во время концерта в Омске и нарвалась на хейт РИА «Новости»

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Певица Ольга Бузова опозорилась во время выступления в Омске. Во время танца она показала свое нижнее белье и средство личной гигиены, из-за чего ее теперь обсуждают в Сети. Скандальное видео завирусилось в соцсетях.

Знаменитость провела бесплатный концерт «Вокруг света» в Омске. Там она исполнила любимые песни поклонников и поразила жаркими телодвижениями. Правда, некоторые танцы артистки оказались чересчур откровенными — в разгаре выступления поклонники крупным планом рассмотрели ее нижнее белье.

Фанаты сразу стали обсуждать неосторожность вокалистки. Больше всего их смутило не само нижнее белье Бузовой, а четкое очертание средства женской гигиены. Теперь в комментариях в профиле звезды ведутся оживленные дискуссии на тему того, бренд каких прокладок она рекламирует.

Пользователи разделились на две половины: одни винят 37-летнюю Ольгу в пошлости и вульгарном поведении, а другие встали на защиту брюнетки — у всех женщин бывает менструация и тут нечему удивляться.

Скандальную телеведущую Бузову часто сравнивают с балериной Анастасией Волочковой. Однако в последнее время хейт в сторону танцовщицы сменился беспокойством. Поклонники переживают из-за новой диеты примы Большого театра. Знаменитая блондинка практически перестала есть.