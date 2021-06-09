Бутылки, секс-игрушки и окурки. Появились фото с обыска в квартире Хованского

Появились фото с обыска в квартире известного блогера Юрия Хованского. Он проходит по уголовному делу по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма».

На фото, которые опубликовали на Telegram-канале «ОПЕР Слил», видно, что Хованский вместо уборки предпочитает пить алкоголь и курить. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», в квартире блогера до 02:00 шли обыски: у него изъяли компьютер и пистолет.

В Санкт-Петербурге задержали известного блогера Юрия Хованского. Он проходит по уголовному делу по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма». В каком именно статусе сейчас находится, неизвестно.

Telegram-канал Baza написал, что подозрения в призывах к террористической деятельности связаны с песней про Норд-Ост, которую он публиковал в YouTube около года назад. В ней эпатажный рэпер оправдывал террористический акт в Норд-Осте, призывал убивать детей и взрывать метро.