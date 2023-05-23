Знаменитости 23 мая 2023, 03:01 Бурунов не будет озвучивать Леонардо Ди Каприо впервые за 18 лет Сергей Бурунов не озвучит персонажа Леонардо Ди Каприо в фильме «Убийцы цветочной луны» РИА «Новости»

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Голос персонажа Леонардо Ди Каприо в фильме «Убийцы цветочной луны» для зрителей российских кинотеатров изменится. Впервые за 18 лет озвучивать голливудскую звезду будет не российский актер Сергей Бурунов, сообщил Telegram-канал «Кинопоиск».

Голосом Бурунова персонажи Ди Каприо в российском прокате говорили с 2005 года. Актер сообщил, что такое решение приняли создатели фильма «Убийцы цветочной луны». Картина выходит в прокат 23 октября 2023 года.

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Кто будет озвучивать персонажа Леонардо Ди Каприо не сообщается.

Ранее Бурунов признавался, что сложнее всего ему было озвучивать фильм «Волк с Уолл-стрит». Актер отметил, что на это ушла целая неделя и ему было очень сложно. В российском дубляже в картине голосом Бурунова говорит персонаж Ди Каприо Джордж Белфорт.

Поклонникам одного из самых известных персонажей, сыгранных голливудским актером, — Джека Доусона из фильма «Титаник» — до сих пор не дает покоя вопрос, почему герой фильма не залез на деревянную дверь к своей возлюбленной Роуз, которую исполнила Кейт Уинслет. Режиссеру проекта Джеймсу Кэмерону пришлось даже нанять специалистов, чтобы доказать, что мужчина не мог спастись таким способом.