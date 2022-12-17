Знаменитости 17 декабря 2022, 14:18 Кэмерон нанял специалистов, которые доказали неизбежность смерти Джека из «Титаника» Режиссер Кэмерон: оба главных героя фильма «Титаник» не смогли выжить Pinterest

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Любители фильма «Титаник» до сих пор задаются вопросом, почему главный герой фильма по имени Джек, которого сыграл Леонардо ди Каприо, не залез на деревянную дверь к своей возлюбленной Роуз в исполнении Кейт Уинслет. Режиссер проекта Джеймс Кэмерон нанял специалистов, чтобы доказать, что мужчина не мог спастись таким способом, сообщило издание The Toronto Sun.

Кэмерон рассказал, что провел исследование при помощи судмедэксперта и самодельного плота наподобие того, что был в фильме. Также он воспользовался услугами двух каскадеров, чей вес примерно равен весу Уинслет и ди Каприо.

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«Мы повесили на них (на каскадеров — прим. ред.) датчики, поместили их в ледяную воду и проверили, смогут ли они выжить каким-либо способом, и ответ был таков, что они оба никак не могли выжить», — пояснил режиссер.

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Кэмерон отметил, что не жалеет о смерти главного героя, и по-другому снять фильм было просто невозможно.

«Титаник» перевыпустят в феврале 2023 года ко Дню святого Валентина. Одновременно с этим на National Geographic выйдет проект режиссера, который расскажет о его исследовании.